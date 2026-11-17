Президент США Дональд Трамп у Манілі заявив, що Вашингтон «дуже серйозно» ставиться до повідомлень про можливий іранський план атаки на столицю США. Відповідаючи на запитання журналістів під час саміту АСЕАН на Філіппінах, він сказав, що американська влада вивчає цю інформацію.

Повідомлення про можливу атаку

Як повідомляє BBC News, CNN із посиланням на неназваних представників американської розвідки заявив, що Тегеран нібито планував підірвати так звану брудну бомбу у Вашингтоні. За даними телеканалу, потенційними цілями могли бути високопосадовці адміністрації Трампа.

На запитання, чи є підстави вважати атаку неминучою, Трамп відповів: «Сподіваюся, що ні». Він додав, що США сприймають цю загрозу серйозно. Водночас речниця Білого дому Лорен Біс заявила, що влада відстежує всі потенційні загрози, але наразі немає достовірних загроз для території США.

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Реакція Ірану та оцінки експертів

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї назвав повідомлення CNN та інші американські публікації безпідставними. Він заявив, що сторони, які, за його словами, розпочали агресію проти Ірану, намагаються створити медійне підґрунтя для власних планів через поширення таких звинувачень.

BBC не змогла незалежно підтвердити повідомлення CNN. Брудна бомба містить радіоактивні матеріали, які можуть розсіюватися після підриву звичайної вибухівки. Колишній співробітник воєнізованого підрозділу ЦРУ та заступник помічника міністра оборони США Мік Малрой сказав, що такий пристрій неважко виготовити чи застосувати, хоча він не є зброєю масового ураження, але може спричинити масштабні перебої. Експерт Atlantic Council Імран Баюмі зазначив, що серйозність ймовірної загрози наразі лишається незрозумілою.

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