Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з обраним сенатором від Мічигану Абдулом Ель-Сайєдом для обговорення універсального медичного страхування. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на інтерв’ю Трампа виданню New York Post в Овальному кабінеті.

Пропозиція Trumpcare

Ель-Сайєд зробив універсальне медичне страхування одним із головних питань своєї передвиборчої кампанії. Він запропонував перейменувати програму Medicare for All на Trumpcare, звертаючись безпосередньо до президента США.

Раніше цього місяця демократ опублікував у соцмережі X зображення золотої картки Trumpcare. Він закликав Трампа гарантувати медичне покриття від народження до смерті. Президент назвав ідею такого брендування дуже розумною та позитивно відгукнувся про просування пропозиції Ель-Сайєдом.

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Переговори про реформу

Трамп сказав, що бачить можливість для компромісу в питанні реформи охорони здоров’я. Він також заявив про готовність у майбутньому працювати з демократичними більшостями в Конгресі, хоча очікує напруженості на початку їхніх відносин.

Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово критикував Ель-Сайєда, а демократ виступав із критикою адміністрації президента. Ель-Сайєд має стати першим мусульманином у Сенаті США.

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