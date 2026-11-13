Трамп заявив, що Брати-мусульмани можуть бути небезпечніші за комунізм — The National

У США президент Дональд Трамп заявив, що ісламістський рух «Брати-мусульмани» нині може бути небезпечнішим за комунізм. В інтерв’ю консервативному радіоведучому Г’ю Г’юїтту він також сказав, що рух необхідно «нейтралізувати».

Заява Трампа

«Я думаю, що обидва дуже небезпечні. Я думаю, що зараз “Брати-мусульмани” можуть бути небезпечнішими», — сказав Трамп. За його словами, рух «здається більш популярним», хоча п’ять років тому він дав би іншу відповідь на таке порівняння.

Як повідомляє The National, Трамп заявив, що попередні адміністрації США залишили розв’язання цього питання йому. «Їх треба, якщо вжити м’якше слово, нейтралізувати, бо вони діють і вони божевільні», — сказав президент США.

Дії американської влади

У січні 2026 року США внесли до переліку терористичних організацій ліванський, єгипетський і йорданський осередки руху «Брати-мусульмани». Йорданський осередок звинуватили у наданні матеріальної підтримки угрупованню ХАМАС.

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У травні контртерористична стратегія Білого дому на 2026 рік назвала «Братів-мусульман» «коренем усього сучасного ісламістського тероризму». Сенатор Тед Круз закликав Конгрес вжити заходів щодо діяльності у США, яку він пов’язує з рухом.

Техас першим серед штатів самостійно визнав «Братів-мусульман» терористичною організацією. У грудні 2025 року аналогічне рішення ухвалила Флорида, яка також внесла до переліку Раду з американо-ісламських відносин.

Рух заснували в Єгипті у 1920-х роках. Терористичною організацією його також вважають ОАЕ, Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн і Росія.

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