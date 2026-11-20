У США президент Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив, що не може говорити за Америку у відповідь на запитання про те, чи є Росія другом Сполучених Штатів. Про це повідомляє Rolling Stone.

Запитання про Росію

Журналістка CNN Кейтлан Коллінз, говорячи про Росію — державу-агресора, зазначила, що вона є одним із найбільших союзників Ірану. Вона нагадала, що Трамп називав Владіміра Путіна своїм другом, і запитала, чи вважає він Росію другом Америки.

Трамп відповів, що не може говорити за Америку. Він також сказав, що має дуже добрі відносини з Путіним. Президент США згадав про свої контакти з ним у період того, що він назвав фальшивою справою «Росія-Росія-Росія», і додав, що Путін був дуже люб'язним щодо цього.

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Брифінг після поїздки до Азії

За даними видання, брифінг відбувся після повернення Трампа з поїздки до Азії, де він провів закриті зустрічі з Путіним і президентом КНР Сі Цзіньпіном. Під час спілкування з журналістами Трамп також позитивно відгукнувся про Шеньчжень, де проходив саміт із китайським лідером.

Трамп назвав місто чистим і бездоганним та похвалив роботу Сі Цзіньпіна для Китаю. Водночас він розкритикував стан деяких міст США, згадавши брудні дороги, вибоїни, іржаву інфраструктуру та високий рівень злочинності.

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