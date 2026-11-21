Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує участі всіх лідерів G20 у саміті, запланованому на 14–15 грудня в Маямі, штат Флорида. На зустрічі представники провідних економік світу мають обговорити міжнародні економічні та безпекові виклики.

Заява Трампа

Трамп говорив про майбутній саміт під час прийому в Білому домі на честь оркестру Корпусу морської піхоти США, відомого як The President's Own. Він повідомив, що колектив виступить для десятків світових лідерів під час зустрічі, яку проведуть у курортному комплексі Trump National Doral.

За даними Anadolu Agency, президент США також оголосив про бонус у розмірі 500 тисяч доларів для членів оркестру, відзначивши їхню службу та музичну майстерність.

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Участь Путіна не підтверджена

Водночас участь президента Росії — держави-агресора Володимира Путіна в саміті залишається непідтвердженою. Путіна запросили на зустріч, однак Кремль ще не повідомив, чи поїде він до Флориди особисто, чи направить представника.

Раніше цього тижня Трамп і Путін зустрілися в Китаї на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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