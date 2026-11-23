Президент США Дональд Трамп на приватній вечері для найбільших власників мемкоїна $TRUMP у гольф-клубі поблизу Вашингтона заявив, що підтримує криптовалюту заради економічної конкурентоспроможності країни. «Я роблю це для Сполучених Штатів... Якщо ми цього не зробимо, це зробить Китай», — сказав він учасникам, повідомляє The Independent.

Падіння вартості токена

Це була третя гала-вечеря, яку Трамп провів для найбільших власників мемкоїна. За даними видання, $TRUMP раніше досягав вартості 75 доларів, але згодом упав до рекордного мінімуму — менш ніж 1 долара.

Учасників відбирали за середньозваженим у часі обсягом володіння $TRUMP у період із 30 вересня до 16 листопада. Організатори заявляли, що критеріям відповідали 185 криптогаманців, однак після завершення конкурсу в таблиці лідерів було вказано 130 гаманців.

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На цих гаманцях загалом зберігалися токени на 8,6 млн доларів. Для порівняння, перед вечерею в травні 2025 року вказували 148 млн доларів, а в заході тоді взяли участь 220 заможних криптоінвесторів.

Дані про власників та доходи

Згідно з аналізом блокчейн-даних, який некомерційна організація Public Citizen підготувала для Reuters, понад половина гаманців у публічному рейтингу учасників вечері безпосередньо пов’язані з криптобіржами, що не обслуговують користувачів зі США. Автори аналізу вважають, що це свідчить про зв’язок цих гаманців з іноземними громадянами.

Reuters також підрахував, що зовнішні інвестори у п’яти основних криптовалютних і пов’язаних із криптоактивами проєктах родини Трампів втратили сукупно понад 5 млрд доларів. У червневій фінансовій декларації президента США зазначено, що мемкоїн $TRUMP приніс родині Трампів щонайменше 635 млн доларів. Загалом до квітня надходження родини від чотирьох основних криптопроєктів, включно з мемкоїном, становили щонайменше 2,3 млрд доларів.

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