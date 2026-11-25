Президент США Дональд Трамп заявив, що повалення режиму в Ірані не є метою американської кампанії проти Тегерана. В інтерв’ю New York Post в Овальному кабінеті він сказав, що досягнення Ізраїлем такої мети, ймовірно, можливе, однак зміна режиму не була критерієм дій США.

Трамп сказав, що не хоче, аби Іран мав ядерну зброю. Про його заяви повідомляє Jerusalem Post.

Строки фінансування кампанії

Відповідаючи на запитання про можливість нових ударів, Трамп повідомив, що коштів на воєнні дії вистачить приблизно до кінця січня. Він також визнав, що після переходу контролю над Конгресом до демократів у січні його військові можливості можуть бути обмежені.

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За словами президента США, передчасне завершення кампанії перетворило б те, що він вважає повною перемогою, на поразку. Водночас Трамп не оголосив рішення про відновлення ударів.

Заяви про іранські сили та блокаду

Раніше того ж дня Трамп заявив, що військові спроможності Ірану суттєво ослаблені, а країна має мало можливостей запускати ракети. Він також назвав американську морську блокаду найбільшою в історії та стверджував, що через Ормузьку протоку нині проходить більше нафти, ніж до початку війни.

Трамп заявив, що жодне іранське судно не пройшло через блокаду після її запровадження, за винятком періоду, який він назвав невеликим мораторієм. Водночас директор напряму досліджень Корпусу вартових ісламської революції в організації United Against Nuclear Iran Касра Аарабі заявив Jerusalem Post, що іранські програми хімічної та біологічної зброї становлять дедалі більшу загрозу за межами країни.

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