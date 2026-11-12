Трамп заявив, що розгляне застосування військової сили проти Куби — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що хоче завершити питання Куби до завершення свого президентського терміну та готовий розглянути застосування військової сили проти цієї країни.

Можливі військові дії

Як повідомляє Anadolu Agency, під час інтерв’ю Salem News Channel Трампа запитали, чи санкціонував би він військові дії проти Куби до завершення каденції. У відповідь він заявив, що хоче завершити це питання перед тим, як залишить посаду.

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Трамп також сказав, що його адміністрація уважно стежить за ситуацією на острові. За його оцінкою, Куба перебуває у дуже складному становищі та фактично є державою, що не спроможна функціонувати.

Заява про Марко Рубіо

Президент США похвалив державного секретаря Марко Рубіо, батьки якого походять із Куби. За словами Трампа, Рубіо хотів би займатися цим питанням. Сам Трамп також заявив, що хотів би діяти в інтересах кубинського народу та кубинців, які, за його словами, зазнали поганого ставлення й приїхали до Сполучених Штатів.

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