Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон дає Ірану всі можливості для досягнення угоди та збереження життів. Водночас він висловив сумнів, що Тегеран скористається цією можливістю, повідомляє Jerusalem Post.

Заяви про операцію в Ормузькій протоці

Під час розмови з командиром 312-ї винищувально-штурмової ескадрильї Корпусу морської піхоти США, дислокованої в Об’єднаних Арабських Еміратах, Трамп заявив, що Сполучені Штати випустили 150 ракет, аби запобігти ударам ракетами та безпілотниками по торговельних суднах в Ормузькій протоці.

За словами президента США, цього року ескадрилья налітала понад 4 тисячі годин у межах операції проти Ірану. Трамп також повідомив військовим, що їхнє розгортання на Близькому Сході триватиме. Морську блокаду в Ормузькій протоці він назвав найбільшою за всю історію.

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Позиція щодо зміни влади в Ірані

У вівторок Трамп заявив, що мета Ізраїлю повалити Ісламську Республіку Іран, імовірно, є досяжною, однак це не є його ціллю у війні з Тегераном. Він сказав, що не хоче, аби Іран мав ядерну зброю, і ніколи не підтримував та не заперечував зміну режиму. За його словами, зміна влади в Ірані не була критерієм американської кампанії.

Відповідаючи на запитання про те, чи звужується вікно для наказу про подальші удари по Ірану, Трамп сказав, що фінансування воєнних дій має вистачити приблизно до кінця січня.

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