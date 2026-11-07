Трамп заявив, що США можуть бути окупаційною силою в Ірані — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть бути окупаційною силою в Ірані. Він також визнав проведення обмежених військових ударів поблизу іранського острова Кешм.

Твердження про Ормузьку протоку

Як повідомляє Anadolu Agency, після виступу на об’єкті NASA у Флориді Трамп порівняв війну США з Іраном із війною Росії проти України. За його твердженням, у жовтні у війні між Москвою та Києвом загинули 25 тисяч людей.

Трамп заявив, що конфлікт з Іраном триває дев’ятий місяць, однак, на його думку, його не можна назвати війною, оскільки протягом кількох місяців ніхто не був поранений. Він додав, що США можуть бути окупаційною силою в Ірані.

Президент США також повторив твердження, що Вашингтон контролює Ормузьку протоку — важливий маршрут для світових поставок енергоносіїв. За його словами, США зараз видобувають більше нафти, ніж будь-коли в історії цієї протоки.

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Обмежені операції біля Кешма

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо ударів поблизу Кешма, Трамп спершу відмовився обговорювати деталі, однак підтвердив проведення обмежених операцій. Він сказав, що іранські сили спорудили зенітну установку, яку американські військові знищили за лічені хвилини.

Кількома днями раніше Трамп уже підтверджував удари США по іранському об’єкту протиповітряної оборони на Кешмі, назвавши їх незначною атакою, а не поверненням до повномасштабної війни. Іран відкидає заяви США про контроль над Ормузькою протокою та наполягає, що стратегічний контроль над водним шляхом зберігає Тегеран. Іранська сторона також заявила, що не відкриє протоку, доки не будуть виконані її умови.

США та Ізраїль розпочали військовий наступ проти Ірану 28 лютого. У квітні було досягнуто припинення вогню, а в червні підписано меморандум, покликаний забезпечити мирну угоду. Водночас переговори не привели до остаточного врегулювання.

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