Президент США Дональд Трамп у китайському Шеньчжені заявив, що Вашингтон не потребує допомоги Китаю чи Росії для завершення війни з Іраном. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News перед тристоронньою зустріччю з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом держави-агресора Росії Владіміром Путіним, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про ситуацію в Ірані

Трамп стверджував, що США перемогли іранські військово-морські та військово-повітряні сили, а також засоби протиповітряної оборони. За його словами, кількість іранських ракет скоротилася приблизно до 12–13% від попереднього рівня.

Президент США також заявив, що Вашингтон має повний контроль над Ормузькою протокою. Він додав, що Китай і Росія, за його словами, добре ставилися до США та не направляли свої кораблі у воду.

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Переговори з Тегераном

Трамп сказав, що Іран хоче укласти угоду, однак США прагнуть домовленості, яка буде тривалою. За його словами, він має намір завершити війну найближчим часом так чи інакше.

На запитання про переваги одночасної зустрічі із Сі Цзіньпіном і Путіним Трамп відповів, що Китай і Росія співпрацюють та мають між собою відносини. Він також заявив, що ці відносини, на його думку, не мали виникнути.

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