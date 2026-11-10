Трамп заявив, що США поки не вважають воєнні дії проти Ірану необхідними — The Hindu

Президент США Дональд Трамп 9 листопада у Вашингтоні заявив журналістам, що військові дії Сполучених Штатів проти Ірану наразі не видаються необхідними. Про це повідомляє The Hindu.

Поточна оцінка

За словами Трампа, така оцінка стосується поточного моменту. Він зазначив, що застосування військової сили зараз не виглядає дуже необхідним.

Готовність США

Він також сказав, що Сполучені Штати готові діяти, якщо ситуація зміниться. У своєму коментарі президент пов’язав таку готовність із будь-якою причиною, що могла б змінити обставини. Заяву він зробив, відповідаючи на запитання представників медіа.

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Матеріал, опублікований The Hindu з посиланням на Reuters, датований 10 листопада 2026 року. У ньому вказано, що заява пролунала в понеділок, 9 листопада.

На фото до повідомлення Трамп виступає у брифінг-залі Джеймса С. Бреді Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія.

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