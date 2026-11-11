Трамп заявив, що США прагнуть повної перемоги у війні з Іраном — NDTV

У США президент Дональд Трамп під час церемонії до Національного дня ветеранів 2026 року на Арлінгтонському національному кладовищі заявив, що Вашингтон прагне досягти «повної перемоги» у війні з Іраном, повідомляє NDTV World. Він також стверджував, що США не розпочинали цього конфлікту, а Тегеран, за його словами, веде ворожі дії проти Америки з 1979 року.

Заяви про військову операцію

Трамп заявив, що американські військові операції суттєво послабили можливості Ірану. За його словами, США відповіли на дії Тегерана військовою силою та здобули перемогу, однак Вашингтон не має наміру задовольнятися частковим результатом.

Президент США заявив, що країна прагне «повної перемоги», а не результату на 93 відсотки. Він також стверджував, що Ірану знадобиться 25 років, аби відновити те, що було зруйновано внаслідок американських дій, і висловив сподівання, що подальших руйнувань не буде.

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B-2 і ядерна програма

Трамп пов’язав застосування бомбардувальників B-2 із протидією ядерній програмі Ірану. Він заявив, що США не дозволили Тегерану отримати ядерну зброю, а операції проти Ірану почалися сім місяців тому. За його словами, активні бойові дії тривали лише кілька тижнів.

Президент також заявив, що США втратили 18 людей під час конфлікту, та висловив переконання, що після завершення бойових дій світ стане безпечнішим і мирнішим. На церемонії в Арлінгтоні були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр у справах ветеранів Даг Коллінз.

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