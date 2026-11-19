Президент США Дональд Трамп під час перебування в Шеньчжені, Китай, заявив, що Сполучені Штати та Китай ведуть розвідувальну діяльність один проти одного. Він також висловив думку, що Вашингтон робить це ефективніше, повідомляє Anadolu Agency.

Заява під час саміту

Трамп сказав це в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке транслювали наживо з Шеньчженя. Він перебував у Китаї для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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За словами президента США, Вашингтон шпигує за Китаєм, а Пекін — за Сполученими Штатами. На запитання, чи попросить він Китай припинити таку діяльність, Трамп відповів, що подібна вимога навряд чи буде результативною з огляду на розвідувальну діяльність самих США.

Економічні зв'язки

Трамп також наголосив на важливості відносин із Пекіном, пославшись на значний обсяг бізнесу між США та Китаєм. На полях саміту була запланована тристороння зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, президентом держави-агресора Росії.

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