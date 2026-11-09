Трамп заявив, що жартував про посаду для Дани Вайта — BBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що його пропозиція очільнику Ultimate Fighting Championship Дані Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому була жартом. У неділю Трамп сказав журналістам, що Вайту подобається ця ідея, однак назвав пропозицію невеликим жартом.

Зустріч у Вашингтоні

Як повідомляє BBC News, Вайт має приїхати до Вашингтона в понеділок і зустрітися з президентом. Трамп сказав, що керівник UFC відвідає його з інших причин.

У суботу Трамп опублікував у Truth Social допис, у якому написав, що запропонував Вайту посаду прессекретаря, та закликав його погодитися. Президент також заявив, що хотів би бачити серед помічників нинішніх і колишніх бійців змішаних єдиноборств.

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Того ж дня Вайт підтвердив, що планує зустрітися з Трампом у понеділок, але не відповів, чи погодиться на посаду. Він сказав, що вже має багато роботи.

Вакансія прессекретаря

Посада прессекретаря Білого дому залишається вакантною з жовтня, коли Кеті Захарія залишила її менш ніж через п'ять днів на посаді. Вона змінила Каролін Лівітт, яка обіймала цю посаду від початку другого президентського терміну Трампа.

Дана Вайт керує UFC, лігою Power Slap і нещодавно запущеною промоутерською компанією Zuffa Boxing. Він також входить до ради директорів Meta. Вайт підтримував президентські кампанії Трампа на республіканських національних конвенціях 2016, 2020 та 2024 років і виступив на сцені під час промови Трампа після перемоги на виборах 2024 року.

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