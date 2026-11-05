Трамп закликав передати голоси тезки сенатору від Аляски — Der Spiegel

Президент США Дональд Трамп закликав зарахувати чинному сенатору-республіканцю від Аляски Дану Саллівану голоси, віддані за іншого кандидата з майже ідентичним ім’ям — Даніеля Дж. Саллівана. Про це повідомляє Der Spiegel.

Заява Трампа під час підрахунку

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що бюлетені, подані за Даніеля Дж. Саллівана, слід негайно зарахувати «справжньому» Дану Саллівану. За словами президента, після цього чинний сенатор легко переможе.

Трамп повторив звинувачення, що Даніеля Дж. Саллівана внесли до бюлетеня нібито для того, аби через схожість імен чинний сенатор-республіканець втратив частину голосів.

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Тісні перегони за місце в Сенаті

В Алясці триває підрахунок голосів на виборах до Сенату США. За даними Associated Press, кандидатка від Демократичної партії Мері Пелтола випереджала чинного сенатора Дана Саллівана на 0,3 відсоткового пункту. Даніель Дж. Салліван мав 1,7% голосів.

Підрахунок у штаті може тривати кілька днів через значну кількість віддалених районів. У день голосування чинний сенатор назвав ситуацію найбільшим скандалом із виборчими махінаціями в історії Аляски.

Як писала The New York Times перед виборами, працівники Демократичної партії нібито цілеспрямовано шукали кандидатів з такими самими іменами, щоб відібрати голоси у сенатора-республіканця. Серед них був учитель на пенсії Даніель Дж. Салліван із віддаленого рибальського села, який раніше не виступав як політик. Мері Пелтола відкинула ці звинувачення.

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