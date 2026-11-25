У США адміністрація Дональда Трампа видала указ, за яким підрядники федерального уряду мають повідомляти Білий дім і отримувати його згоду перед виконанням вимог у межах розслідувань Конгресу. Це відбувається напередодні переходу більшості в Палаті представників до демократів у січні, які планують перевірки діяльності адміністрації.

Як повідомляє The Hill, нові правила можуть ускладнити демократам отримання відомостей від компаній, що працюють за урядовими контрактами. Видання також зазначає, що Трамп погрожував позбавити фінансування підрядників, які співпрацюватимуть із розслідуваннями Конгресу.

Реакція демократів

Конгресмен-демократ Ден Голдман назвав саму ідею указу «комічною», але заявив, що погроза скасування контрактів може змусити бізнес утриматися від співпраці з Конгресом. На його думку, можливе блокування запитів порушує базові принципи поділу влади.

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Джеймі Раскін, демократ із Палати представників, заявив, що громадяни й компанії зобов’язані давати Конгресу правдиві свідчення. Провідний демократ Комітету з нагляду Палати представників Роберт Гарсія назвав указ атакою на конституційні повноваження Конгресу щодо нагляду.

Можливі судові суперечки

Колишня прокурорка США Джойс Венс вважає, що привілей виконавчої влади має захищати внутрішні обговорення, а не комерційні відносини. Юристка Сюзанна Саксман Ґрумс, яка раніше представляла демократів у Комітеті Палати представників з нагляду та реформи уряду, заявила, що підрядники можуть опинитися між вимогами Конгресу та виконавчої влади.

За її словами, деякі компанії мають виконувати повістки Конгресу як умову отримання державних контрактів. Вона припустила, що судові суперечки можуть затримати передання документів, а позов щодо указу можуть ініціювати демократи Палати представників, Білий дім або самі підрядники.

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