Трамп зустрінеться з прем’єром Катару в Білому домі — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп у понеділок проведе в Білому домі закриту зустріч із прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також має зустрітися з катарським посадовцем, повідомляє Jerusalem Post.

Посередництво Дохи

Катар виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном. Доха передає пропозиції та намагається зблизити позиції сторін щодо ядерної програми Ірану й умов припинення конфлікту.

Зустріч відбудеться на тлі труднощів у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни з Іраном. За даними видання, переговори між США та Іраном наразі не дали помітного поступу.

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Заяви Рубіо і Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо в неділю заявив, що переговори з Іраном майже не просунулися і швидкого прориву він не очікує. За його словами, Трамп віддає перевагу дипломатичному рішенню, однак вимоги Тегерана є неприйнятними, а частина з них — нереалістичними.

Трамп того ж дня заявив, що в разі прогресу на переговорах і досягнення сильної угоди він вкрай малоймовірно санкціонує нові удари по Ірану. Водночас президент США сказав, що Сполучені Штати визначили додаткові інфраструктурні цілі, зокрема мости, на випадок відновлення воєнних дій.

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