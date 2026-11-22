У США президент Дональд Трамп заявив, що падіння фондового ринку більш ніж на 6 трлн доларів пов’язане з перемогою Демократичної партії на проміжних виборах 3 листопада. Після цих виборів демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом, повідомляє The Hill.

Заява Трампа

У дописі в Truth Social Трамп написав, що ринок втратив понад 6 трлн доларів після, за його словами, «дивної» перемоги демократів. Він також заявив про зниження Nasdaq на 20% та пов’язав це з політикою демократів, яку назвав спрямованою проти економічного зростання і такою, що базується на помсті.

Президент додав, що ситуація може погіршитися, якщо демократи не змінять підходу. Водночас він заявив, що країна незабаром знову стане сильною.

Динаміка ринку

За даними Yahoo Finance, станом на закриття торгів у п’ятницю ринок пережив падіння, подібне до тих, які після Другої світової війни фіксували лише п’ять разів, зокрема у 2008 та 2001 роках.

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Nasdaq Composite, який на початку жовтня досяг історичного максимуму, опустився нижче рівня початку року. Станом на середину дня п’ятниці індекс знизився більш ніж на 4700 пунктів від рекордного закриття на рівні 27 599,886 пункту 6 жовтня.

Пояснення Бессента та оцінка аналітика

Міністр фінансів США Скотт Бессент припустив, що причиною розпродажу акцій могла бути сукупність чинників. В ефірі CBS News він заявив, що розпродаж почався, коли демократи вийшли вперед в опитуваннях, і прискорився після дня виборів.

На думку Бессента, інвесторів також стурбувала позиція демократів щодо розвитку суперінтелекту, а також жорсткі заяви Федеральної резервної системи. Технологічний аналітик Ден Айвз назвав ситуацію для технологічних акцій «ідеальним штормом», згадавши побоювання щодо посилення нагляду за штучним інтелектом і дата-центрами та відхід Дженсена Хуанга з Nvidia. За даними The Hill, Nvidia втратила близько 2,7 трлн доларів ринкової вартості від піку 6 жовтня.

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