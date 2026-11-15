Трансгендерних військових Австралії не допускають до навчання на субмаринах — The Guardian

В Австралії трансгендерні та небінарні моряки й офіцери не можуть розпочати навчання для служби на атомних підводних човнах через правила США, яких австралійські військові повинні дотримуватися під час перебування на американській території. Про це свідчать внутрішні документи Сил оборони Австралії, оприлюднені відповідно до законів про доступ до інформації, повідомляє The Guardian.

У службовій довідці зазначено, що політика Сил оборони Австралії щодо рівності та інклюзії не змінилася, однак політика уряду США відрізняється. Австралійські військові, які проходять службу або навчання у Сполучених Штатах, мають виконувати американські правила. Через це трансгендерні та небінарні військовослужбовці, а також кандидати на службу в Силах оборони Австралії наразі не можуть розпочати підготовку до служби на атомних ударних підводних човнах.

Навчання у США

Австралія поки не має власного флоту атомних підводних човнів, тому сотні її моряків та офіцерів навчаються на американських субмаринах і базах. Контрадмірал Тіш ван Стрален на заході для жінок у сфері оборони заявила, що потенційних учасників програми попереджають про необхідність зважати на закони й політику інших держав. Вона також сказала, що нині було б складно направити гендерно різноманітну людину на таке навчання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За її словами, військово-морські сили шукатимуть для таких рекрутів альтернативні кар'єрні шляхи. Ван Стрален додала, що Велика Британія, інший партнер Австралії в AUKUS, має ліберальнішу політику, тож можливості навчання можуть з'явитися у Сполученому Королівстві.

Підготовка екіпажів AUKUS

У межах угоди AUKUS Австралія планує придбати у США три атомні підводні човни класу Virginia, починаючи з 2032 року. Екіпаж такого човна складається зі 135 осіб — більш ніж удвічі більше, ніж на австралійських дизель-електричних підводних човнах класу Collins.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз назвав графік AUKUS значним викликом для підготовки персоналу. Водночас стратегія розвитку кадрового потенціалу для атомного підводного флоту закликає оборонне відомство активно залучати недостатньо представлені групи, зокрема жінок, корінних австралійців і людей, які зазвичай не розглядають технічну або оборонну кар'єру.

Читай нас у