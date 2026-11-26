27 листопада 2026 року на криптобіржі Deribit спливає термін дії біткоїн-опціонів загальною вартістю близько $7 млрд. Напередодні розрахунку трейдери змістилися від ставок на зростання до захисту від можливого подальшого падіння біткоїна, повідомляє CoinDesk. Ще близько $0,6 млрд припадає на опціони на Ethereum.

Разом ці контракти становлять приблизно чверть усіх відкритих позицій на платформі. Обсяг листопадової експірації менший, ніж у жовтні, коли спливали біткоїн-опціони на $10,8 млрд, однак структура ставок за цей час суттєво змінилася.

Захист від зниження ціни

Співвідношення відкритих позицій у пут- і колл-опціонах для всіх дат експірації зросло до 0,81, а для контрактів, що спливають 27 листопада, — до 0,89. Перед жовтневою експірацією цей показник становив 0,55.

Пут-опціони трейдери можуть використовувати для захисту позицій від зниження ціни активу. Комерційний директор Deribit Жан-Давід Пекіньйо повідомив CoinDesk, що значна частина відкритих позицій зосереджена в пут-опціонах зі страйками $60 тисяч і нижче.

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За його словами, великі кластери захисних пут-опціонів розташовані на рівнях $60 тисяч, $58 тисяч, $50 тисяч і $40 тисяч. У жовтні, коли біткоїн торгувався трохи нижче $80 тисяч, найбільші ставки були пов’язані з колл-опціонами на рівнях від $90 тисяч до $100 тисяч, а основний захист через пут-опціони розміщувався на $70 тисячах і $75 тисячах.

Зростання волатильності

Очікувана волатильність біткоїна також зросла. Індекс Deribit DVOL, який відстежує очікувані 30-денні коливання BTC, піднявся до 55,45 проти 38 у жовтні. До цього індекс перебував у багатомісячному діапазоні від 34 до 43.

Ринок також перейшов до беквордації: короткострокові опціони мають вищу очікувану волатильність, ніж довгострокові. Для найближчого строку експірації вона становить близько 68%, для початку грудня — приблизно 53%, а для другого і третього кварталів 2027 року — 47–48%. Це свідчить, що учасники ринку оцінюють ризики коливань у найближчі тижні вище, ніж у віддаленішій перспективі.

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