Трейдери просять США дозволити купівлю або оренду 50 підсанкційних танкерів — OilPrice

Найбільші світові нафтотрейдери ведуть переговори з посадовцями США щодо отримання ліцензій на купівлю або оренду нафтових танкерів, які перебувають під американськими санкціями. Йдеться приблизно про 50 суден. Як повідомляє OilPrice, у переговорах беруть участь Trafigura, Vitol, Mercuria та Abu Dhabi National Oil Co.

За даними Bloomberg, на які посилається видання, представники Міністерства фінансів США розглядають можливість погодження таких ліцензій у кожному випадку окремо. Остаточних рішень наразі не ухвалено.

Дефіцит суден і зростання ставок

Ініціатива виникла на тлі нестачі танкерів на світовому ринку та різкого подорожчання морського перевезення нафти. Порушення судноплавства змусили танкери обирати довші маршрути, підвищили витрати на страхування та призвели до неефективних перевалок поблизу Ормузької протоки.

У жовтні фрахт супертанкера для рейсу з узбережжя Мексиканської затоки США до Китаю коштував майже 80 млн доларів — приблизно вдесятеро більше за середній рівень до початку конфлікту. Компанія Valero минулого місяця оцінювала витрати на доставку американської нафти до Азії у 30–35 доларів за барель проти близько 5 доларів роком раніше.

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Які судна можуть повернутися на ринок

Високі тарифи вже вплинули на попит: азійські замовлення на американську нафту з постачанням у листопаді в жовтні скоротилися приблизно на 50%. Це може знизити обсяги поставок до найменшого за сім років рівня.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявляв, що Вашингтон вивчає механізми, за якими інвестори могли б купувати й ремонтувати підсанкційні танкери для перевезення легальних вантажів нафти. Станом на 4 листопада під санкціями США перебували 1568 суден, зокрема 462 танкери для перевезення сирої нафти, за даними Мінфіну США, зібраними Bloomberg.

Водночас ефект залежатиме від того, які саме судна отримають дозвіл. Повернення до роботи простоюючих танкерів збільшило б фактичні перевізні потужності, тоді як легалізація суден, які вже перевозять санкційну нафту, матиме значно менший вплив. Частина таких танкерів є застарілою та потребує ремонту, інспекцій і страхування; дозвіл США також не скасовуватиме обмежень Європейського Союзу або Великої Британії.

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