Найбільші міжнародні нафтові трейдери ведуть переговори з державною компанією QatarEnergy щодо річних постачань катарської нафти у 2027 році. Як повідомляє OilPrice, йдеться передусім про марки Qatar Marine та Qatar Land.

За інформацією Bloomberg, на яку посилається видання, про переговори розповіли анонімні джерела, обізнані з їхнім перебігом. Частина нафтопереробних заводів усе ще не поспішає укладати контракти на постачання з Перської затоки на наступний рік через ризики судноплавства Ормузькою протокою.

Попит з боку трейдерів

Торгові компанії, навпаки, готові укладати угоди на весь 2027 рік. За даними OilPrice, цьому сприяють відновлення обсягів перевезень через Ормузьку протоку, зниження цін на близькосхідну нафту на тлі очікувань надлишку пропозиції та слабша конкуренція з боку нафтопереробників.

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Видання зазначає, що після початку війни з Іраном трейдери взяли на себе помітнішу роль у вивезенні нафти з Перської затоки. Потоки нафти через Ормузьку протоку з серпня відновилися майже до довоєнних рівнів.

Перевезення через Ормузьку протоку

У жовтні, попри найбільшу кількість атак на танкери, перевезення через протоку зберігалися: виробники та трейдери адаптувалися до перевалки вантажів між суднами в Оманській затоці. За даними OilPrice, менші танкери в жовтні вивезли через протоку найбільший від початку війни обсяг нафти.

Ставки на перевезення супертанкерами у вересні та на початку жовтня сягнули рекордних рівнів. Через зростання ризиків для великих нафтових танкерів продавці, трейдери, судноплавні компанії та покупці частіше використовують судна меншого розміру.

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