Тренер Андреас Відгьольцль не прийняв пропозицію німецької збірної — Interia Sport

У Німеччині тренер збірної Австрії Андреас Відгьольцль не прийняв пропозицію увійти до штабу національної команди зі стрибків із трампліна, яка шукала заміну Штефану Горнгахеру. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на інтерв’ю австрійського фахівця виданню Kleine Zeitung.

Відмовився залишати Австрію

Відгьольцль заявив, що не планував змінювати місце роботи, попри привабливість пропозиції. За його словами, на рішення вплинули його прив’язаність до Австрії та задоволення системою, у якій він працює. Тренер наголосив, що вважає себе патріотом і цінує австрійську систему підготовки.

Штефан Горнгахер очолював чоловічу збірну Німеччини після завершення співпраці з Польським лижним союзом у березні 2019 року. Після семи років роботи з німецькою командою австрієць залишив її штаб і повернувся до Польщі. Там він став координатором системи підготовки у стрибках із трампліна для національних збірних.

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Новий тренер Німеччини

Зрештою Горнгахера у тренерському штабі німецької команди замінив 44-річний Андреас Міттер. Раніше він працював асистентом тренера австрійської команди B у 2009–2011 роках, у сезоні 2011/2012 самостійно очолював австрійську команду C та збірну на юніорському чемпіонаті світу.

Міттер також працював у спортивній школі в Штамсі, був головним тренером австрійської команди B у 2012–2016 роках, а з березня 2016 року до завершення сезону 2017/2018 очолював збірну Фінляндії зі стрибків із трампліна.

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