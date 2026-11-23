Головний тренер мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне встановив рекорд за кількістю перемог наставника в Ла Лізі. У матчі в іспанському Хетафе 22 листопада його команда перемогла «Хетафе» з рахунком 3:0, а для аргентинця це була 345-та перемога в чемпіонаті Іспанії.

Рекорд після 567 матчів

Сімеоне перевершив досягнення колишнього тренера «Атлетіко» Луїса Арагонеса, який здобув 344 перемоги в Ла Лізі. Нинішній наставник мадридців досяг позначки у 345 виграшів у своєму 567-му матчі — на 189 ігор швидше, ніж Арагонес.

«Це робить мене щасливим. Зазвичай я не знаходжу багато приводів для радості, але за цим стоїть неймовірний обсяг роботи», — сказав Сімеоне після перемоги, зазначає Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

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Понад десятиліття в клубі

Сімеоне очолив «Атлетіко» у 2011 році, коли команда переживала складний період. За його каденції клуб виграв вісім трофеїв. Два найболючіші епізоди цього часу — поразки у фіналах Ліги чемпіонів від міського суперника «Реала»: один фінал мадридці програли в серії пенальті, інший — у додатковий час після пропущеного в компенсований час зрівняльного гола.

Відповідь на критику

Тренер також відреагував на поширену критику щодо оборонного стилю «Атлетіко». «Є постійна критика, з якою ми стикаємося. Я не надаю їй великого значення, але беру її до уваги. Є наратив, що ми оборонна команда, ніби ми завжди граємо лише для захисту. Неможливо виграти 345 матчів, лише обороняючись. Хіба це можливо?» — заявив він телеканалу Movistar.

Останню перемогу в Ла Лізі Арагонес здобув у 2004 році. Таким чином, рекорд найуспішнішого за кількістю перемог тренера чемпіонату Іспанії перейшов від одного представника «Атлетіко» до іншого через 22 роки.

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