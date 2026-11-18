Головний тренер мюнхенської «Баварії» Венсан Компані повернеться до роботи на бровці в домашньому матчі Бундесліги проти «Кельна», який відбудеться в п’ятницю в Мюнхені, Німеччина. Про це повідомляє Der Spiegel.

Відновлення після госпіталізації

Генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрезен заявив, що 40-річний бельгійський фахівець почувається добре, а подразнення мозкових оболонок у нього минуло. Раніше клуб також повідомив, що Компані візьме участь у передматчевій пресконференції в четвер.

23 жовтня Компані знепритомнів під час тренування другої команди «Баварії». Його доправили до лікарні, де медики діагностували подразнення мозкових оболонок. Через шість днів тренера виписали з лікарні.

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Робота команди без головного тренера

За відсутності Компані командою керував його асистент Аарон Денкс. Під його керівництвом «Баварія» здобула чотири перемоги та одного разу зіграла внічию. Денкс також представляв команду на пресзаходах.

Цього тижня Компані вперше після госпіталізації провів тренування «Баварії». Через травму плеча його ліву руку підтримували. За словами Дрезена, ушкодження стало наслідком сильного судомного нападу, якого тренер зазнав під час тренування другої команди. Також керівник клубу повідомив, що Компані вже прооперували одне плече.

Після матчу з «Кельном» мюнхенська команда зіграє на виїзді в Лізі чемпіонів проти «Лілля». До Різдва на «Баварію» також чекають ще чотири матчі Бундесліги, гра Кубка Німеччини та ще один поєдинок Ліги чемпіонів.

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