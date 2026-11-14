Тренер де ла Фуенте назвав Ямаля готовим до гри з Англією — The Guardian

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте заявив, що вінгер «Барселони» Ламін Ямаль перебуває в хорошому стані та з нетерпінням чекає на матч проти Англії. Гра відбудеться в неділю на мадридському стадіоні «Метрополітано» в межах завершального туру групового етапу Ліги націй.

Як повідомляє The Guardian, де ла Фуенте зробив цю заяву після перемоги іспанців над Чехією з рахунком 2:0. Ямаль не приєднався до команди перед поїздкою до Праги, однак тренер повідомив, що футболіст уже прибув із Барселони до розташування збірної.

Стан Ямаля та суперечка

Де ла Фуенте пояснив, що Ямаль відчував дискомфорт у коліні, а обстеження виявило рідину в коліні. Тренер вирішив, що гравцеві краще залишитися на відпочинок і лікування, а не вирушати з командою до Чехії. Перед матчем у Празі наставник казав, що оптимістично оцінює можливість приєднання Ямаля до збірної в п’ятницю.

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Відсутність футболіста перед грою з Чехією спричинила в Іспанії дискусію про можливе привілейоване ставлення до нього. Водночас аналогічний план застосували і до нападника Мікеля Оярсабаля. Де ла Фуенте відкинув такі припущення, заявивши, що його засмучують неправдиві твердження та брак точності в обговоренні стану Ямаля.

Підготовка до матчу з Англією

Раніше між «Барселоною» та Іспанською футбольною федерацією виникали розбіжності щодо навантажень Ямаля. Головний тренер каталонського клубу Гансі Флік заявляв, що в національній команді недостатньо дбали про футболіста, тоді як де ла Фуенте висловлював подив такою оцінкою.

Після повернення з Праги збірна Іспанії провела тренування на базі в Лас-Росасі поблизу Мадрида. До команди також приєднався Оярсабаль, який нещодавно став батьком. Через травми в матчі з Англією не зіграють Дані Ольмо та капітан іспанців Родрі. Англія є суперником, якого Іспанія перемогла у фіналі Євро-2024 у Берліні, а захисник Пау Кубарсі також буде в розташуванні збірної.

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