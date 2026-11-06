Тренер Ян Урбан не викликав Скорупського до збірної Польщі — Interia Sport

У Польщі тренер національної футбольної збірної Ян Урбан не включив воротаря «Болоньї» Лукаша Скорупського до складу на листопадовий збір. До переліку голкіперів увійшли Славомір Абрамович, Матеуш Кохальський і Бартош Дронговський.

Ставка на молодших воротарів

Як повідомляє Interia Sport, Урбан пояснив рішення бажанням надати можливість іншим і молодшим гравцям. За його словами, склад міг би бути іншим, якби команда мала у розпорядженні Марціна Булку та Камиля Грабару, які останнім часом боролися за позицію основного воротаря.

Тренер також зазначив, що через травми воротарів найбільше можливостей у матчах Ліги націй та товариських зустрічах отримав Марцін Булка. За словами Урбана, той скористався своїм шансом, водночас ситуація з травмами може бути непередбачуваною.

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Досвід Скорупського у збірній

Урбан назвав ситуацію з воротарями складною та зауважив, що Скорупський має 15 матчів за збірну за багато років. На його думку, польській команді загалом бракує досвіду на цій позиції.

Тренер також згадав Марцеля Лубіка з «Вісли» Краків, який міг потрапити до переліку викликаних після вдалих виступів у молодіжній збірній під керівництвом Єжи Бженчека. Коментуючи відсутність Скорупського, Урбан заявив, що не керується лише поточними потребами команди й розглядає також майбутні товариські матчі та Лігу націй. Він додав, що між ним і 35-річним воротарем немає конфлікту, а Скорупського не було у складі збірної вже приблизно рік.

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