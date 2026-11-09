Тренер Ян Урбан викликав Оскара Кубяка до збірної Польщі — Interia Sport

Тренер Ян Урбан уперше викликав 20-річного Оскара Кубяка до національної збірної Польщі на матчі Ліги націй проти Румунії та Швеції. Гравець празької «Славії» отримав запрошення до головної команди країни після переходу з нижчих польських дивізіонів до чемпіонату Чехії та Ліги чемпіонів, повідомляє Interia Sport.

Шлях через Арку та Сокіл

Футболіст розпочинав у «Гоплі» з Крушвиці, а у 12 років перейшов до «Вди» зі Свєця. До основної команди цього клубу він потрапив ще до 16-річчя, дебютувавши у дорослому футболі у віці 15 років, 10 місяців і 11 днів. У сезоні 2024/2025 Кубяк провів 25 матчів у третьому дивізіоні Польщі та забив чотири голи.

Влітку 2025 року гравець перейшов до «Арки» з Гдині, яка тоді підвищилася до Екстракляси. Його віддали в оренду до «Сокола» з Клечева, де восени 2025 року він зіграв 18 матчів, забив 14 м’ячів і віддав п’ять результативних передач. «Арка» достроково повернула футболіста, а навесні він дебютував в Екстраклясі у грі проти «Погоні» зі Щецина. У 14 матчах чемпіонату Кубяк відзначився трьома голами.

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Контракт зі Славією та Ліга чемпіонів

Улітку 2026 року Кубяк підписав із празькою «Славією» контракт до червня 2030 року. Через травму, отриману під час підготовки до сезону, його дебют за чеський клуб відклався до 5 вересня, коли «Славія» перемогла «Збройовку» з Брно з рахунком 4:0.

10 вересня поляк дебютував у Лізі чемпіонів, вийшовши у стартовому складі на матч проти французького «Ланса». У цьому турнірі він зіграв чотири поєдинки. Загалом у поточному сезоні Кубяк провів за «Славію» 12 матчів, відіграв 725 хвилин і віддав дві гольові передачі. Раніше у 2026 році він також отримував виклики до збірних Польщі U-20 та U-21, але виступити за команду U-21 у вересні йому завадила травма.

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