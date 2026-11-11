Тренер Яцек Зелінський очолив Вєчисту Краків — Interia Sport

У Польщі футбольний клуб «Вєчиста Краків» призначив Яцека Зелінського головним тренером першої команди. Його першим асистентом став Лукаш Томчик. Обидва фахівці підписали контракти до кінця сезону з можливістю продовження, повідомляє Interia Sport.

Зміна після п’яти поразок

Зелінський замінив Желька Копича, який залишив клуб після суботньої поразки від «Гурника Забже» з рахунком 1:2. «Вєчиста» програла п’ять матчів поспіль і з вісьмома очками замикає турнірну таблицю польської Екстракласи.

Копич був другим головним тренером «Вєчистої» в цьому сезоні. Після виходу команди до елітного дивізіону її очолював Казімеж Москаль, якого звільнили після невдалого початку сезону. Хорватський фахівець провів із командою 11 матчів: 10 у чемпіонаті та один у Кубку Польщі. За цей час клуб здобув одну перемогу та двічі зіграв унічию.

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Досвід Зелінського

Тренерську кар’єру Зелінський розпочав 1995 року. У різні періоди він працював із «Короною» Кельце, «Лехом» Познань, «П’ястом» Глівіце, «Полонією» Варшава, «Рухом» Хожув, «Аркою» Гдиня та двічі очолював «Краковію».

Останнім місцем роботи тренера була «Корона» Кельце, яку він очолював із серпня 2024 року до жовтня 2026-го. У 84 офіційних матчах під його керівництвом команда здобула 32 перемоги, 24 рази зіграла внічию та зазнала 28 поразок. У 2010 році Зелінський виграв чемпіонат Польщі з «Лехом», а 2009-го здобув із познанським клубом Суперкубок Польщі.

Після паузи на матчі збірних «Вєчиста» має провести ще чотири поєдинки чемпіонату до кінця року. Наступний матч команда зіграє 23 листопада вдома проти «Мотора» Люблін.

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