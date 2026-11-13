Тренер Маурісіо Почеттіно очолив Манчестер Юнайтед — Cyprus Mail

В Англії аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно очолив футбольний клуб «Манчестер Юнайтед». Він замінив Майкла Карріка, якого клуб звільнив. Як повідомляє Cyprus Mail, 54-річний фахівець підписав контракт на два з половиною роки — до червня 2029 року.

Становище команди

Почеттіно приймає команду, яка після десяти матчів Англійської прем’єр-ліги здобула одну перемогу та вісім очок. «Манчестер Юнайтед» посідає 18-те місце в таблиці, на один пункт випереджаючи останній «Крістал Пелес». Загалом клуб виграв лише три з 15 матчів у всіх турнірах.

Відхід Карріка відбувся після домашньої нічиєї 4:4 з «Астон Віллою». За два тижні до цього «Юнайтед» програв удома «Борнмуту» з рахунком 0:3, а вболівальники освистали гравців після матчу.

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Робота зі збірною США

Перед початком роботи в клубі Почеттіно проведе найближчі матчі чоловічої збірної США проти Гаїті. «Манчестер Юнайтед» повідомив, що досяг угоди з Федерацією футболу США: тренера та його штаб звільнять від обов’язків після завершення роботи з національною командою.

Почеттіно залишає збірну США після двох років роботи. За цей час він вивів команду-господарку чемпіонату світу до 1/8 фіналу, де вона програла Бельгії, та здобув 21 перемогу в 35 матчах. Раніше аргентинець тренував «Еспаньйол», «Саутгемптон», «Тоттенгем», «Парі Сен-Жермен» і «Челсі». З «Тоттенгемом» він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році.

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