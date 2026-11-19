Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно вранці в середу прибув до «Манчестер Юнайтед» в Англії. Як повідомляє The Japan Times, 54-річний фахівець прилетів із Цинциннаті після свого останнього матчу на посаді тренера збірної США. Після 10 матчів сезону англійської Прем’єр-ліги «Манчестер Юнайтед» посідає 18-те місце.

Переліт після матчу збірної США

Почеттіно опублікував в Instagram фотографію Манчестера з літака після семигодинного перельоту з Цинциннаті. Приватний літак доправив його до Англії невдовзі після перемоги збірної США над Гаїті у вівторок, а самого тренера одразу відвезли до тренувальної бази клубу в Каррінгтоні.

«Манчестер Юнайтед» оголосив про призначення Почеттіно минулої п’ятниці після звільнення Майкла Керріка. Тренер відклав прибуття до клубу, щоб провести збірну США у двоматчевому чвертьфіналі Ліги націй КОНКАКАФ.

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Матч проти Ліверпуля

Уже в неділю «Манчестер Юнайтед» зіграє на виїзді проти принципового суперника — «Ліверпуля». Команда здобула лише одну перемогу в 10 матчах чемпіонату та опинилася на 18-й позиції. Це найнижче місце клубу на цьому етапі сезону у найвищому дивізіоні з кампанії 1986–1987 років.

«Манчестер Юнайтед» не вигравав чемпіонат Англії від 2013 року, коли завершив кар’єру багаторічний тренер Алекс Фергюсон. Єдиний чемпіонський титул у тренерській кар’єрі Почеттіно здобув із «Парі Сен-Жермен».

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