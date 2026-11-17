Головний тренер збірної Нової Зеландії з регбі Дейв Ренні заявив, що команда підвела себе та країну поразкою від Вельсу в Кардіффі. Перед матчем проти Англії на Твікенемі він очікує більшої напруги, повідомляє The Guardian.

Реакція на поразку

Ренні погодився, що понеділкова нарада з розбору гри була непростою і для гравців, і для тренерського штабу. За його словами, на початку тижня важливо вимагати відповідальності одне від одного. Тренер також визнав власну відповідальність і сказав команді, що міг краще виконати свою роботу минулого тижня.

Наставник попросив регбістів зберегти відчуття після поразки, щоб використати його як мотивацію. Він повідомив, що склад на гру з Англією буде іншим, адже планує обрати найсильнішу доступну команду. Водночас Ренні вважає, що збірна, яка вийшла на поле в Кардіффі, також мала бути достатньо сильною для перемоги, хоча багато лідерів залишилися на трибунах.

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Підготовка до гри з Англією

Ренні назвав проблемою комунікацію команди під тиском у попередній грі. За його словами, через шум гравцям було важко чути партнерів, а в деяких епізодах вони надто звужували увагу й не використовували нагоди. Тренер навів 10 прикладів моментів, у яких команда могла зіграти краще.

Збірна також готується до гучної атмосфери на Твікенемі. Ренні зазначив, що там буде не так шумно, як у Кардіффі, оскільки стадіон не має даху, однак атмосфера все одно буде гучною. Як один із варіантів підготовки команда розглядає встановлення гучномовців навколо тренувального поля.

У матчі з Англією новозеландці не зможуть розраховувати на Квінна Тупеа, якого відправили додому відновлюватися після перелому великого пальця. Ймовірно, у центрі разом із Джорді Барреттом зіграє Антон Ліенерт-Браун. Ренні також сподівається, що вінгер Вілл Джордан зможе вийти на поле: за словами тренера, той тренується приблизно на 80% без проблем.

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