Тренер збірної Нової Зеландії з регбі Дейв Ренні заявив, що бере на себе відповідальність за поразку команди від Англії на стадіоні «Твікенгем» у Лондоні, Англія. Для All Blacks це стала п’ята поразка у 2026 році — лише втретє в історії команда програла стільки матчів за один календарний рік.

Ренні визнав невдалий виступ

Після матчу Ренні сказав, що його команда була «дуже далека» від рівня англійців. Він порівняв гру з попередньою зустріччю, у якій Нова Зеландія несподівано програла Уельсу вперше за 73 роки. Тоді тренер заявив, що команда «підвела свою країну», а виступ проти Англії назвав ще гіршим.

«Якщо подивитися на минулий тиждень, нам бракувало лише реалізації моментів. В іншому ми показали чимало хорошого регбі, але сьогодні ми були дуже далекі від суперника», — сказав Ренні, як повідомляє The Japan Times.

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Тиск перед останнім матчем року

У Нової Зеландії залишився один матч у 2026 році. Ренні запитали про тиск на нього та паралелі з його попередником Скоттом Робертсоном: минулого року на «Твікенгемі» завершилися надії All Blacks на Великий шолом, а Робертсон провів після цього лише ще один матч і залишив посаду.

Ренні відповів, що головний тренер відповідальний за всі результати, і визнав свою значну роль у невдачі. Водночас він висловив упевненість, що команда зможе зібратися на останню гру року, оскільки гравці «неймовірно розчаровані» та прагнутимуть виправити ситуацію.

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