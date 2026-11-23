Головний тренер збірної ПАР із регбі Рассі Еразмус після поразки команди від Ірландії в Дубліні, Ірландія, повідомив, що проведе онлайн-перегляд фіналу Nations Championship проти Франції у Твікенгемі в неділю. Це станеться через два тижні після того, як World Rugby відсторонила його на шість матчів і заборонила будь-яку активність у день гри.

Як повідомляє Sky Sports News, Еразмус уже проводив онлайн-перегляд під час поразки ПАР від Ірландії з рахунком 17:20. Він перебував у готелі команди, значну частину трансляції був без звуку, однак його бачили в навушниках: тренер розмовляв із невстановленою людиною та прикривав рот.

Штаб ПАР заперечив контакт

Помічники Еразмуса відкинули припущення, що він передавав повідомлення тренерському штабу під час матчу з Ірландією. Асистент Фелікс Джонс сказав, що команда була зайнята тестовим матчем і він не знав, чи Еразмус комусь телефонував або передавав інформацію. Інший асистент, Мзванділе Стік, заявив, що тренери були зосереджені на грі.

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Санкція проти Еразмуса була однією з головних тем перед матчем на стадіоні Aviva. Онлайн-перегляд міг би розглядатися як можливе порушення правил World Rugby, якби Еразмуса зафіксували за критикою суддівських рішень або спілкуванням із гравцями чи членами тренерського штабу.

Санкція та вихід до фіналу

World Rugby відсторонила 54-річного Еразмуса після того, як він поставив під сумнів можливі договірні матчі та маніпуляції в регбі після поразки ПАР від Франції в Парижі. Він також запитував, чому кілька захватів, які він вважав захватами типу hip-drop, залишилися без покарання.

Попри поразку в Дубліні, ПАР вийшла до фіналу Nations Championship завдяки бонусному очку за програш. Ірландія, яка здобула п'яту перемогу в шести матчах турніру, зіграє з Австралією в поєдинку за третє місце.

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