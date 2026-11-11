Тренер Почеттіно нібито погодив контракт із Манчестер Юнайтед — Interia Sport

У Манчестері, Великій Британії, тренер Маурісіо Почеттіно, за повідомленнями медіа, досяг домовленості щодо контракту з англійським клубом «Манчестер Юнайтед». Як повідомляє Interia Sport, про це в середу написали журналіст Marca Маттео Моретто та Семюел Лакгерст із The Sun.

Можливий відхід зі збірної США

Почеттіно очолив національну збірну США у вересні 2024 року. На чемпіонаті світу 2026 року команда дійшла до 1/8 фіналу. Через два тижні після завершення турніру аргентинський фахівець продовжив угоду, однак залишив можливість дострокового відходу.

За інформацією Лакгерста, «Манчестер Юнайтед» практично завершив оформлення контракту з Почеттіно. Клубу, за його даними, ще належить визначитися, коли виплатити Федерації футболу США 7,4 млн фунтів стерлінгів за дострокове розірвання угоди з тренером.

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Можливі зміни в Манчестер Юнайтед

У матеріалі також ідеться, що Майкл Керрік і його тренерський штаб можуть бути звільнені в четвер. Орієнтовна вартість такого рішення становитиме близько 5 млн фунтів. У разі призначення Почеттіно витрати «Манчестер Юнайтед» на звільнення тренерів після ери Алекса Фергюсона, тобто від сезону 2013/14, можуть перевищити 100 млн фунтів.

Журналісти The New York Times Пол Теноріо, Генрі Бушнелл і Том Богерт повідомили, що Федерація футболу США може розглядати Пепа Гвардіолу як головного кандидата на заміну Почеттіно. Водночас вони зазначили, що запросити Гвардіолу буде непросто, зокрема через його нещодавню відмову очолити збірну Італії.

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