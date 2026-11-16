Тренер Томас Франк погодився очолити Крістал Пелес — Sky Sports News

У Великій Британії данський тренер Томас Франк принципово погодив умови контракту з «Крістал Пелес» і має стати новим головним тренером клубу. Про це повідомляє Sky Sports News.

Очікується, що про призначення оголосять упродовж найближчих 24–48 годин. Франк має прибути до Лондона цього тижня, щоб завершити перехід.

Заміна П'єра Сажа

Франк замінить П'єра Сажа, якого звільнили 12 листопада після сьомої поразки команди в чемпіонаті цього сезону — від «Ліверпуля». Влітку «Крістал Пелес» також розглядав інших кандидатів, серед яких були Френк Лемпард, Шон Дайч, Вітор Перейра, Кім Гелльберг, Вітор Матуш, Тоні Попович, Єнс Бертель Аску та Оле Вернер.

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Досвід Франка

Франк працював із «Брентфордом» у 2018–2025 роках. Він вивів команду до Прем'єр-ліги та допоміг їй закріпитися в еліті, зокрема посісти дев'яте місце у 2023 році.

Минулого сезону тренер очолив «Тоттенгем», змінивши Анге Постекоглу, однак був звільнений менш ніж через вісім місяців. На той час команда посідала 16-те місце, маючи п'ять очок переваги над зоною вильоту.

Наразі «Крістал Пелес» замикає таблицю Прем'єр-ліги із сімома очками та відстає від безпечної зони на два пункти. Наступний матч чемпіонату команда проведе 21 листопада на виїзді проти «Ковентрі», який перебуває на 17-й позиції.

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