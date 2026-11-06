Тренер Тоні Голем готовий залишитися у Шльонську лише головним тренером — Interia Sport

Тимчасовий головний тренер польського «Шльонська» з Вроцлава Тоні Голем заявив, що може залишитися у клубі тільки на посаді головного тренера. Якщо президент клубу ухвалить інше рішення, Голем залишить команду та не повернеться до роботи асистентом, повідомляє Interia Sport.

Зміна тренера після серії невдач

Голем очолив команду після того, як Анте Шимунджа залишив посаду тренера. Це сталося після поразки «Шльонська» від «Радомяка» з рахунком 1:3. До цього вроцлавський клуб також програв «Одрі» з Ополе в Кубку Польщі.

Після 13 турів польської Екстракласи «Шльонськ» має дев’ять очок: дві перемоги, три нічиї та вісім поразок. Команда перебуває в зоні вильоту.

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Умова Тоні Голема

За словами Голема, наступного дня після матчу з «Радомяком» президент попросив його очолити команду в грі з «Пястом» із Глівіце. Він погодився, зокрема через майже дворічну роботу в клубі, та обговорив ситуацію з Шимунджею.

Голем зазначив, що бачив у медіа інформацію про можливість продовжити роботу на посаді головного тренера, однак остаточного рішення ще немає. Водночас він наголосив, що не розглядає варіантів роботи у «Шльонську» в іншій ролі.

Найближчий матч «Шльонськ» проведе в суботу, 7 листопада, проти «Пяста». Початок гри запланований на 14:45.

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