Тренер збірної Аргентини Скалоні продовжив контракт до ЧС 2030 — Buenos Aires Times

В Аргентині Ліонель Скалоні продовжив контракт на посаді головного тренера національної футбольної збірної до чемпіонату світу 2030 року. Це підтвердила Аргентинська футбольна асоціація (AFA).

Нова угода зі збірною

Про продовження контракту Скалоні на пресконференції повідомив президент AFA Клаудіо Тапія. За даними Buenos Aires Times, за новою угодою тренер очолюватиме аргентинську команду до ЧС-2030.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Досягнення Скалоні

Скалоні привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Цього року аргентинська команда під його керівництвом також дійшла до фіналу світової першості в Північній Америці.

За словами Тапії, коли дія нового контракту завершиться, Скалоні буде аргентинським тренером із найбільшою кількістю чемпіонатів світу в кар'єрі. Видання також зазначає, що наставник погодився очолити команду в період після Ліонеля Мессі.

Читай нас у