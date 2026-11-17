Тренер збірної Німеччини Юрген Клопп заявив, що президента ФІФА Джанні Інфантіно варто замінити. На думку Клоппа, під керівництвом Інфантіно світовий керівний орган футболу працює гірше, ніж за його попередника Зеппа Блаттера.

Заява Клоппа

Як повідомляє Cyprus Mail, Клопп виступив на пресконференції за день до перемоги Німеччини над Нідерландами з рахунком 5:0 у Лізі націй. «Думка одностайна: зміни були б доречними. Я не думав, що після Зеппа Блаттера може стати гірше, але комусь це вдалося», — сказав він.

За словами тренера, якщо Інфантіно залишить посаду, наступний президент організації міг би впоратися краще. Клопп додав, що у футболі є люди, які дбають про його майбутнє та не мають пов’язаного з цим фінансового інтересу. На його переконання, обрання одного з них президентом ФІФА було б корисним.

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Контекст керівництва ФІФА

Інфантіно обрали президентом ФІФА у 2016 році після того, як каденція Блаттера завершилася на тлі корупційного скандалу. Згодом Блаттера виправдали у швейцарській кримінальній справі щодо виплати 2 мільйонів швейцарських франків колишньому президенту УЄФА Мішелю Платіні.

Інфантіно має намір переобиратися в березні 2027 року та заявляв, що залишиться на посаді. У липні його критикували після невдалої спроби залучити приватних інвесторів до нової комерційної структури ФІФА, яка мала володіти правами, пов’язаними зі змаганнями, зокрема чемпіонатом світу.

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