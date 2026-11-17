Головний тренер збірної Південно-Африканської Республіки з регбі Рассі Ерасмус після поразки від Франції з рахунком 19:21 заявив, що бездіяльність відеоарбітра під час імовірних порушень правил могла вплинути на результат гри. Про це повідомляє The Guardian.

Претензії до відеоарбітра

Ерасмус стверджує, що французькі регбісти здійснили 17 незаконних захватів типу hip-drop, але арбітри на полі та телевізійний матчевий офіційний, або відеоарбітр, не відреагували на ці епізоди.

За словами тренера, якщо відеоарбітр не помітив можливих порушень, це може свідчити про проблему з технологіями. Якщо ж він бачив їх, але вирішив не втручатися, Ерасмус поставив питання, чи не означає це маніпуляцію грою або її результатом. Водночас він наголосив, що не висуває звинувачень арбітрам.

Тренер також визнав, що World Rugby прагне обмежити втручання відеоарбітра, щоб не переривати хід матчу.

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Матч проти Ірландії та попередні санкції

Ці заяви Ерасмус зробив напередодні тестового матчу ПАР проти Ірландії в Дубліні. На тій самій пресконференції він припустив, що ірландський флай-хав Сем Прендергаст зможе зіграти, хоча після матчу проти Фіджі його викликали на дисциплінарний розгляд через імовірний незаконний захват типу hip-drop.

World Rugby публічно не коментувала висловлювання Ерасмуса. Організація зазвичай не висловлюється щодо потенційних дисциплінарних справ до рішення про початок формального розслідування.

У 2021 році Ерасмуса відсторонили від регбі на два місяці та заборонили йому брати участь у матчах збірної ПАР протягом 10 місяців через коментарі про арбітрів у соцмережах. Наступного року World Rugby усунула його від участі у двох матчах збірної після перевірки критичних дописів про арбітрів.

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