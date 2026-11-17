Головного тренера збірної ПАР із регбі Расі Ерасмуса відсторонили на шість матчів після його коментарів про арбітрів у грі з Францією, яку південноафриканська команда програла з рахунком 19:21. Про рішення 17 листопада повідомила Channel NewsAsia з посиланням на World Rugby.

Коментарі після матчу з Францією

Після матчу в межах Чемпіонату націй Ерасмус заявив про можливе «маніпулювання грою» та стверджував, що арбітри не відреагували на 17 захватів французьких регбістів із падінням на коліно. Тренер також поставив під сумнів дії телевізійного арбітра, припустивши, що той або не побачив епізодів через технічні проблеми, або вирішив не втручатися.

Крім того, Ерасмус заявив, що до його команди можуть застосовувати інший підхід у дисциплінарних питаннях, ніж до команд Північної півкулі.

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Умови відсторонення

За інформацією World Rugby, відсторонення поширюється на будь-яку участь Ерасмуса в матчах: тренерську роботу, вхід на стадіон або до тренерської ложі, спілкування з арбітрами та виконання медійних обов’язків.

Якщо апеляція не змінить рішення, Ерасмус пропустить матч проти Ірландії, фінальний вікенд Чемпіонату націй і перші чотири матчі збірної ПАР у 2027 році. Південноафриканська регбійна федерація SA Rugby повідомила, що тренер проситиме провести повне слухання щодо порушення, аби пояснити контекст своїх висловлювань і запевнити комісію, що не мав наміру приписувати арбітрам приховані мотиви.

У World Rugby наголосили, що команди мають усталені процедури для порушення питань суддівства до та після матчів, а оскарження рішення не дорівнює сумнівам у доброчесності арбітра. У 2021 році Ерасмуса вже відсторонювали від будь-якої участі в регбі на два місяці та від роботи зі збірною ПАР у дні матчів на десять з половиною місяців після критики австралійського арбітра Ніка Беррі.

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