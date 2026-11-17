Тренерка жіночої збірної Англії Саріна Вігман уперше викликала нападницю Ізобел Гудвін і воротарку Кеті Кокс до національної команди на два стикові матчі кваліфікації чемпіонату світу 2027 року проти України. Обидві футболістки раніше не отримували викликів до основної збірної, повідомляє The Guardian.

Ставка на молодих гравчинь

Вігман заявила, що потенціал молодих футболісток збірної став одним із чинників її рішення продовжити контракт до завершення Євро-2029. За її словами, в команді з’являються гравчині з високим потенціалом, які можуть дорости до світового рівня. Тренерка додала, що сподівається зробити внесок у їхній розвиток під час зборів, хоча більша його частина відбувається в клубах.

До складу з 25 футболісток увійшли 10 гравчинь, які мають менш ніж 10 матчів за збірну Англії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гудвін і Кокс у заявці

23-річна Гудвін виступає за «Лондон Сіті Лайонессес». У недільному матчі проти «Арсеналу», який Вігман відвідала на стадіоні «Емірейтс», вона забила гол. Тренерка відзначила швидкість нападниці, її гру головою та здатність забивати, додавши, що футболістка продовжує прогресувати.

20-річна Кокс належить «Челсі», а на правах оренди грає за «Ноттінгем Форест» у другому дивізіоні жіночого чемпіонату Англії. Вігман не могла розраховувати на кількох травмованих футболісток, зокрема Лорен Джеймс і Алекс Грінвуд. Перший матч Англія проведе з Україною 1 грудня на нейтральному полі в Іспанії, а за чотири дні команди зіграють на «Вемблі».

Читай нас у