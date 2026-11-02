Тренеру з Аделаїди заборонили працювати з дітьми — ABC News Australia

В Аделаїді, Австралія, Цивільний та адміністративний трибунал Південної Австралії підтвердив заборону спортивному тренеру працювати з дітьми. Рішення ухвалили після розгляду його листування з підлітком у Facebook, повідомляє ABC News.

Понад 140 повідомлень

Трибунал встановив, що чоловік упродовж чотирьох місяців надіслав підлітку понад 140 повідомлень у Facebook. У рішенні зазначено, що це листування демонструвало «неналежну та надмірно фамільярну модель спілкування».

За даними трибуналу, тренер ініціював і продовжував контакт навіть після того, як дитина попросила його припинити. У листуванні не було відвертого сексуального змісту, однак орган звернув увагу на відсутність належних меж і прихований характер стосунків. Трибунал дійшов висновку, що самих повідомлень достатньо, аби вважати чоловіка неприйнятним ризиком для дітей.

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Перегляд заборони

Раніше Департамент соціальних служб видав чоловікові повідомлення про заборону займатися роботою, пов’язаною з дітьми. Тренер звернувся з вимогою переглянути це рішення, однак трибунал залишив заборону чинною.

Минулого року Окружний суд Південної Австралії виправдав чоловіка за обвинуваченням у спілкуванні з метою схилити дитину до сексуальної активності, оскільки ймовірний злочин не було доведено поза розумним сумнівом. Водночас трибунал зазначив, що тренер не заперечував листування та визнав його неналежним. Серед інших порушень меж орган назвав прохання надати дані Snapchat і телефонний дзвінок дитині о 22:00.

Трибунал також врахував, що чоловіка раніше визнали винним у правопорушенні, пов’язаному з нечесністю. Він погодився з департаментом, що поведінка тренера була серйозним порушенням професійних меж, а повідомлення мали ознаки поведінки, пов’язаної з грумінгом. У рішенні наголошено, що безпека та захист дітей мають бути головним пріоритетом.

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