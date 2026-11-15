Тренування з тірзепатидом зменшили втрату нежирової тканини — Jerusalem Post

В Австралії рандомізоване дослідження за участю 120 людей показало, що силові тренування під час приймання тірзепатиду зменшують втрату нежирової м’якої тканини та сприяють зростанню м’язової сили. Про результати випробування, проведеного дослідниками Університету Західної Австралії, повідомляє Jerusalem Post.

40 тижнів спостережень

Учасниками дослідження були чоловіки та жінки у постменопаузі віком від 50 до 70 років, які мали ожиріння або надмірну вагу із супутнім захворюванням. У них не було діабету другого типу. Усі учасники отримували тірзепатид — діючу речовину препаратів Mounjaro та Zepbound — а також загальні рекомендації щодо білка, клітковини й питного режиму.

Протягом 40 тижнів одну групу спрямували на три силові тренування щотижня, тоді як інша продовжувала звичний рівень активності. В обох групах середня втрата ваги становила близько 22 кілограмів.

Різниця у втраті тканини

Учасники, які виконували вправи з опором, у середньому втратили 3,57 кілограма нежирової м’якої тканини. У групі зі звичним рівнем активності цей показник становив 4,67 кілограма. Різниця склала приблизно 1,1 кілограма.

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Сила верхньої та нижньої частин тіла в групі тренувань зросла, тоді як у групі зі звичним рівнем активності знижувалася. Це зафіксували, зокрема, у тестах із жимом лежачи та розгинанням коліна.

Керівник дослідження професор Денні Грін заявив, що лікування має підтримувати фізичну функцію в процесі зниження ваги. За його словами, регулярні силові тренування разом із терапією тірзепатидом можуть зменшити втрату м’язів і підвищити силу. Водночас результати стосуються конкретної програми вправ і визначеної групи пацієнтів, тому їх не можна автоматично поширювати на інші препарати для зниження ваги чи інші режими тренувань.

Дослідження опублікували в журналі Nature Medicine. Компанія Eli Lilly надала препарат, однак, за даними університету, не брала участі в розробленні, проведенні або оцінюванні випробування. Декілька авторів повідомили про виплати або консультативні зв’язки з фармацевтичними чи харчовими компаніями.

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