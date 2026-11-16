Третя авіаносна група США увійшла до зони Центрального командування — Jerusalem Post

Авіаносна ударна група на чолі з USS Theodore Roosevelt увійшла до зони відповідальності Центрального командування США на Близькому Сході. Відтак у регіоні одночасно перебувають три американські авіаносні ударні групи — також USS George Washington і USS George H.W. Bush, повідомляє Jerusalem Post.

Три авіаносні групи в регіоні

Концентрація трьох авіаносних груп означає значну присутність ВМС США на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном. Видання зазначає, що аналогічне розгортання відбулося у квітні: тоді три американські авіаносці одночасно діяли в регіоні вперше від початку війни в Іраку 2003 року.

Наразі невідомо, скільки часу всі три ударні групи залишатимуться в зоні відповідальності Центрального командування США. USS Theodore Roosevelt, за попередніми очікуваннями, мав замінити один із двох авіаносців, які вже перебували там, однак американські посадовці допустили, що всі три можуть залишитися за потреби.

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Ситуація навколо Ірану

За даними видання, президент США Дональд Трамп розглядає подальші дії у війні з Іраном. Він повідомив старшим радникам, що може утриматися від нових ударів, якщо Іран або підтримувані Тегераном хусити не атакуватимуть американські інтереси. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликали Трампа уникати нового витка військової ескалації.

За інформацією Reuters, ізраїльські посадовці продовжують переконувати Вашингтон розглянути відновлення масштабних військових операцій проти Ірану. The Wall Street Journal повідомила, що американські розвідслужби оцінюють залишки іранського ракетного арсеналу в 1 500–2 500 ракет. За словами посадовців, ця оцінка має низький рівень достовірності через складність встановлення кількості ракет, придатних до використання або тих, що зберігаються на складах.

Поїздка Трампа до Азії

Трамп має вирушити до Азії, де після зустрічей із лідерами країн Південно-Східної Азії у Манілі відвідає Китай. У Шеньчжені він планує взяти участь у саміті АТЕС, провести двосторонню зустріч і робочий обід із головою КНР Сі Цзіньпіном. Наприкінці візиту також очікується тристороння зустріч Трампа, Сі та президента Російської Федерації — держави-агресора — Владіміра Путіна. Білий дім підтвердив, що серед тем переговорів будуть Іран і можливість скорочення ядерних арсеналів трьох країн.

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