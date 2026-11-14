Третьяковська галерея скасувала показ фільму про підлітків Китай-города — Meduza English

У Москві, Росії, Третьяковська галерея скасувала показ документального фільму «Ми не знайомимося» про підлітків з альтернативних субкультур, які збираються в районі Китай-город. Про це, за даними Meduza, повідомив кінокритик Кирило Артамонов, куратор кінопрограми галереї «Горизонти повсякденного життя».

Показ відклали на невизначений термін

Сеанс був запланований на 14 листопада. За словами Артамонова, його перенесли на невизначений термін. Telegram-канал Kino v Tretyakovke, який висвітлює кінопрограму галереї, повідомив, що причиною стали підвищене навантаження на технічні та господарські служби через аншлаг на виставці «Леон Бакст».

Про що документальний фільм

Режисеркою стрічки є Юлія Гуськова. Фільм уперше представили на фестивалі Beat Film Festival у червні 2026 року. Його герой — 17-річний Гліб, який приїздить до Китай-города та одразу приєднується до компанії представників альтернативних субкультур із пофарбованим волоссям, брендовим одягом і татуюваннями.

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За описом фільму, герої шукають друзів і розваг, а також обговорюють знайомства та плани на доросле життя.

Затримання біля Китай-города

Увечері 7 листопада поблизу станції метро «Китай-город» відбулися масові затримання. Молоді люди з альтернативних субкультур збираються в цьому районі другий рік поспіль. Кількість затриманих біля парку «Горка», де зазвичай зустрічаються підлітки, оцінювали у 150–200 осіб.

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