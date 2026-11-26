У США HBO підтвердив, що третій сезон медичної драми «Пітт» стартує 7 січня 2027 року. Про дату прем’єри повідомляє NME з посиланням на короткий тизер серіалу.

15 епізодів щотижня

Новий сезон складатиметься з 15 епізодів, які виходитимуть щотижня. Вихід фінальної серії очікується 15 квітня 2027 року. У Великій Британії третій сезон також, як очікується, стане доступним у січні 2027 року після запуску HBO Max.

До акторського складу повернуться Ноа Вайлі в ролі доктора Майкла «Роббі» Робінавіча, Патрік Болл, Кетрін ЛаНаса, Фіона Дуріф, Тейлор Дірден, Айза Бріонес, Джерран Говелл, Шабана Азіз, Айєша Гарріс, Сепіде Моафі та Шон Гетосі. Супрія Ганеш, яка грала старшу ординаторку Саміру Мохан у перших двох сезонах, у продовженні не з’явиться.

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Дія відбуватиметься у листопаді 2026 року

За словами Вайлі, події сезону розгортатимуться 12 листопада 2026 року. Серіал торкнеться очікуваних змін у сфері медичного страхування, пов’язаних з One Big Beautiful Bill Дональда Трампа, які, за словами актора, очікуються в січні.

Вайлі також сказав, що сюжет звернеться до теми табору бездомних поблизу лікарні. В офіційному описі «Пітт» названо реалістичним поглядом на виклики, з якими стикаються американські працівники охорони здоров’я, через історії персоналу сучасної лікарні в Піттсбурзі.

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