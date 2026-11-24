JPMorgan, HSBC і StoneX у Лондоні, Велика Британія, вперше провели операції з цифровою частковою власністю на фізичні золоті злитки. Банки протестували механізм, що дає змогу торгувати частками злитків і використовувати їх як заставу без фізичного переміщення металу зі сховищ. Про це повідомляє CoinDesk.

Торгівля частками злитків

Операції відбулися минулого тижня із застосуванням системи, розробленої Світовою золотою радою (World Gold Council, WGC). Механізм має назву pooled gold interests і передбачає цифрову часткову власність на золоті злитки, які зберігаються у сховищах.

За словами генерального директора WGC Девіда Тейта, провідні установи вперше провели реальні операції з передавання, розрахунків і використання часткової власності на фізичне золото як застави. Вартість золота, яким торгували в межах випробування, банки не розкрили.

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Лондонський ринок золота

Позабіржовий ринок золота Лондона щодня забезпечує операції на суму понад 180 млрд доларів. Станом на серпень у лондонських сховищах зберігалося золото вартістю 1,4 трлн доларів, за даними WGC та Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів.

Більшість золота в Лондоні торгується через контракти на нерозподілене золото: покупці не володіють конкретними злитками, а їхні активи можуть опинитися під ризиком у разі банкрутства банку-зберігача. Нова система поки перебуває на етапі тестування: WGC ще не визначила остаточні правила управління нею та строки ширшого запуску.

Випробування може допомогти Лондону конкурувати з азійськими ринками. Історично місто забезпечувало близько 70% світової торгівлі золотом за номінальною вартістю, хоча ця оцінка була зроблена до останнього зростання азійських ринків. У липні Гонконг разом із Шанхайською золотою біржею почав тестувати власну систему клірингу та розрахунків за операціями із золотом.

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