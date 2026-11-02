В Ізраїлі партія «Демократи» заявила, що рекомендуватиме лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота президенту Іцхаку Герцогу як кандидата на формування наступного уряду. Перед консультаціями президента, які мають розпочатися в середу, таку саму підтримку Айзенкоту вже висловили Нафталі Беннетт із партії «Б'Яхад» та Авігдор Ліберман із партії «Наш дім Ізраїль», повідомляє Jerusalem Post.

Консультації у президента

Раніше Айзенкот наполягав, що кандидатом на посаду прем’єр-міністра має стати лідер найбільшої партії в опозиційному блоці. Водночас до виборів Беннетт, Ліберман і лідер «Демократів» Яїр Голан не оголошували про домовленість щодо такого механізму.

Консультації представників партій із президентом відбудуться у середу. Айзенкот може стати першим кандидатом, якому Герцог доручить сформувати коаліцію. На це відводиться 28 днів із можливістю продовження мандата ще на 14 днів.

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Підтримка арабських партій

Яїр Голан закликав опозиційний блок, що прагне замінити прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, формувати коаліцію разом з арабськими партіями. Інші лідери опозиції раніше виступали проти входження арабських партій до уряду, вважаючи їх неприйнятними коаліційними партнерами після масових убивств 7 жовтня 2023 року.

За результатами виборів блок Нетаньягу отримав 53 місця в наступному складі Кнесету, а опозиційний блок — 48. Без підтримки арабських партій опозиція не має необхідної більшості у 61 мандат.

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